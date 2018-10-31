” العدل ” تستهدف توظيف 300 امرأة في مناطق المملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت وزارة العدل، خطة تستهدف توظيف 300 امرأة ضمن الدفعة الأولى من الموظفات؛ حيث ترشحت حتى الآن 196 مرشحة لشغل هذه الوظائف؛ فيما من المنتظر أن تستلم المرشحات وظائفهن بعد استكمال كافة المتطلبات خلال الفترة المقبلة في عدة مناطق ومدن هي: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا بتوفير الوظائف النسائية التي ستنحصر في 5 وظائف بمسميات باحثة اجتماعية وباحثة شرعية وباحثة قانونية ومساعدة إدارية ومطورة برامج أولى.

ويأتي ذلك، تأكيدًا لسعي وزارة العدل ضمن خططها التطويرية التي صدرت إحداها في بداية عام 2018 الحالي، إلى فتح المجال أمام توظيف النساء للمرة الأولى؛ حيث تستهدف الدفعة الأولى توظيف 300 موظفة.