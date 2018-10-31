الهلال الأحمر بالباحة يرفع الجاهزية بـ 14 مركزا إسعافيا تحسبا للأمطار

إبراهيم الزهراني(صدى):

هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة برفع الجاهزية والاستعداد وفقاً لتنبيهات الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة حول الامطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة من خلال التنبيهات المحدثه .

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني على الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة لإستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله.

واضاف الزهراني هذه الاستعدادات تاتي بمتابعه من مدير عام فرع الهلال الاحمر بمنطقة الباحة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي برفع جاهزية (14) مركز إسعافي بالمنطقة والشؤون الاسعافية و القيادات الميدانية على أهبة الإستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية

وناشد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والإبتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها الحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها متمنين للجميع دوام السلامة