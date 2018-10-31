بالفيديو.. بدرية أحمد تخلع الحجاب بعد 5 أشهر من ارتدائه

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن خلعها الحجاب بعد 5 أشهر فقط من ارتدائها له؛ مؤكدةً على أن هذا قرارها الأخير ولا تريد أن توضح الأسباب التي دفعتها له.

وأوضحت بدرية أحمد، عبر حسابها على ” سناب شات ” على مقطع فيديو لها بدون حجاب، قائلةً: ” وهذا القرار الأخير.. لا حدا يسألني ليش وين متى. ”

وانهالت الانتقادات على الفنانة الإماراتية بعد القرار الأخير، كما كانت قد تعرضت منذ أيام لانتقادات لاذعة، من قبل متابعيها، بسبب ركوبها دراجة بخارية، خلف أحد الأشخاص، إلى جانب ملابسها ورقصها، الذي لا يتناسب مع ارتدائها للحِجاب.