​مرسيدس GLE 2019 تحصل على نسخة أساسية جديدة بمحرك ديزل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت مرسيدس عن سيارتها GLE في شهر سبتمبر الماضي, وقدمت السيارة وقتها بمحرك بنزين سداسي الاسطوانات في نسخة GLE 450 4MATIC ، ولكن تعود الشركة من جديد لتبدأ مبيعات السيارة في القارة الأرووبية مع نسخة أساسية جديدة من السيارة باسم GLE 300 d 4MATIC مع محرك ديزل يعتبر الأول في عائلة GLE وهو محرك رباعي الاسطوانات بقوة 245 حصان.

وقدمت هذه النسخة في السوق الأوروبي بسعر يبلغ 65.807 ألف يورو ومع ذلك يظل المحرك البنزين في نسخة GLE 450 4MATIC المحرك الرئيسي للسيارة وتباع النسخة البنزين بزيادة 10 آلاف يورو تقريباً في السعر عن النسخة الديزل بواقع 72.649 ألف يورو. ويعتبر هذا هو السعر المبدأي للسيارة حيث أن اضافة الخيارات الأخرى للسيارة سيرفع السعر الي 100 ألف يورو.

وستأتي كلا نسختي GLE بباقات للتحديث تشمل باقة ايرماتيك التي تضيف نظام امتصاص صدمات نشط مع تعليق هوائي بسعر 2000 يورو , بينما من يرغبون في نظام التحكم في جسم السيارة E-Active فعليهم دفع مبلغ 7.735 يوور.كما يمكن الحصول على باقة Off-Road Technology بسعر 2.261 ألف يورو التي تضيف مكابح ABS خاصة للتعامل مع الطرق الصعبة مع حماية تكنولوجية لأسفل جسم السيارة.

كما تتوفر باقات داخلية تشمل باقة Energizing Plus بسعر 4.075 يورو التي توفر نظام تحكم في المناخ للمقاعد ونظام تنقية للهواء وتجهيزات أخرى مع توفر امكانية التحكم الكهربائي بالكامل في الصف الثاني من المقاعد بسعر 1.428 يورو. كما يتوفر للسيارة بصورة قياسية شاشة كبيرة 12.3 بوصة .