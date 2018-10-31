بعد ركلها لاجئ سوري.. محكمة بهنغاريا تقضي ببرائة المصورة
قضت المحكمة العليا في ” هنغاريا ” بتبرئة ” المصورة ” التي ركلت لاجئ سوري، وعرقلته أثناء محاولته الهروب من الشرطة في 2015، والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا وقتها0
حيث قررت المحكمة بأن ما قامت به المصورة كان ” إزعاجًا أو إرباكًا ” وهو غير صحيح من الناحية الأخلاقية؛ لكنه لم يكن بمثابة ” أذى أو تخريب ” .
وبالرجوع للواقعة، قامت ” المصورة ” بركل أبًا يحمل طفله بين ذراعيه خلال مطاردة للشرطة، حيث وثقت عدسات الكاميرات لحظة حدوث ذلك وأثارت انتقادات واسعة في ذلك الوقت.
كما قامت بمهاجمة طفلاً آخر على مقربة من بلدة ” روسزكي ” الواقعة على مقربة من الحدود مع صربيا، وتمكّنت عدسات الكاميرا من توثيق الفعل المشين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37387 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو حدث العكس
وكان هو من قام بركلها
كان قومتوا الدنيا وقلبتوها على راسه😐
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4986 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبارك فيمن كان السبب في رحيل السوريين عن بلدهم-وينتقم منه عاجلا غير اجل-
غيوم ومطر[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 57 دقيقة
معليش يالسوريين صبر جميل ان شاء الله ربي يعوضكم خير عن هذي البهذلة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4761 ] نشر منذ 29 دقيقة
ما لله هو لله
وما لقيصر هو لقيصر
ومن السياة ترك السياسة
الى اهلها
من طبلو لخراب الربيع العربي
ودعو للفتن الآن اللي شبكنا يخلصنا
كتبنا من بداية خراب الربيع العربي
ربيع الاخونجية وقطر ونصحنا قالو عني انني منافق
ومداهن ومطبل بل وعلماني باقي يتم تكفيري
واخراجي من ملة الالام والله المستعان
كتبنا ونصحنا قبل إشتعال الفتن في بعض الدول العربيه
وكاان موقفي واضح وصريح مبأ حتى اليوم
سرا وجهرا ما ادين الله تعالى به
إياكم الانجراف للفتن
لا يجوز الخروج ع الحاكم
حتى وان كان كافر وفاجر ومجرم وشارب خمر
ما دام لم يأمركم بمعصية الله ورسوله صلى الله ع وسلم
لأن في الخروج عليه فتن دماء تسفك واعراض تنتهك
شرفك عرضك يستباح امام عيناك
وانت لا حراك والله الموت اهون من هذا
مصر امس ليست مثل مصر اليوم
مصر مبارك العز مبارك الذي وضع للمصري الف قيمة وقيمة
مصر التي عثى واجرم فيها الاخونجية والمتشددين في سيناء وغيرها
تعاني من الارهاب والا رهابين والسيسي حفظه الله يكافح من اجل
ان تستعيد مصر دورها القيادي للعالم العربي والاسلامي
وليبيا نعم ليبيا الجريحة لبيبا سلام الله عليك
يا ليبيا ايام القذافي رحمه الله امن وامان
القذافي الذي تم إدخال آله حادة في دبرة
من قبل شرذمة من الوطيين الخنث المتششدين
بالله عليكم هل هذا دين واخلاق محمد صلى الله ع وسلم
ليبيا التي لا تجد ليبي واحد يشحذ يمد يديه او مغترب يهيم في الدول العربية غربه
بل الطائر يطير في سماء ليبيا يحلق ولا احد يستطيع
حتى ان يطلق عليه رصاصة واحدة
واليوم ليبيا تبكي الدم
ليبيا حتى الموتي في القبور رحمهم الله تم نهش جثثهم
اليمن من بعد علي صالح رحمه الله
صالح الذي حكم 33 سنة اليمن السعيد
يمن فيه امن وامان فيه استقرار
وحسن للجوار والمصالح المشتركة
ولكن الاخونجيه بقيادة الزنداني وكركمان توكل
ومساندة قطر تم بيع اليمن وتسليمة لروافض الحوثيين
وضاع اليمن وهربت كركمان توكل الى تركيا مرتع المتششددين
تونس الخظراء اليوم تونس من بعد زين العابدين تتجاذبها
اطماع الاحزاب واطماع الدول الاحنبيه
سوريا لم يعتبر الاخوة السوررين مما حصل عام 82
في حماة عنما اباد حافظ الاسد اكثر من مائة الف سوري
تم ابادتهم تحت التراب عندما قاموا عليه بثورة من اجل الاطاحة به
يا شعوب العرب انا شدكم الله
هل تريدون حكام ملائكة او انبياء ورسل
يا شعوب العرب من فيكم من الحكام منعكم من الصلاة الصوم الحج الزكاة الخ
من فيكم سلب ماله وانتهك عرضة واريق دمه في عهدهم
الا يكفي منازعة ومنا بذة الحكام الا تكفي فتن وقلاقل
حاكم غشوم خير من فتنة تدوم
والله ان من يصفقون لكم بالأمس
من اهل الفنادق وخدتم الانجليز والغرب
لن ينفعوكم غدا بل سوف يبيعونكم
قواعد اللبة تغيرة
لذا افيقو
ابو وليد[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 15 دقيقة
يستاهل اول شي يسونه المهاجرين سوري فلسطيني اردني لبناني لازم يسب السعوديه واهلها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4761 ] نشر منذ 13 دقيقة
قواعد العبة تغيرت
لذا افيقوا ؟
الا ليت قومي يعلمون