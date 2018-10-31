الكشف عن موعد إطلاق منصة ” إيصال ” للربط بين الموردين والمشترين

عادل الحربي (صدى):

كشف مدير نظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” زياد اليوسف، عن موعد إطلاق المنصة الإلكترونية ” إيصال ” للربط بين الموردين والمشترين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاقها ديسمبر المقبل؛ حيث ستعمل على خدمة البنوك والشركات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية.

وأوضح ” اليوسف ” أن مؤسسة النقد وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتشجيع الشركات والهيئات الحكومية على تطبيق نظام الفوترة الالكترونية من خلال ” إيصال ” ، كما أنها تعمل منذ عامين على إنشاء ” إيصال ” ، وتم تجربتها لمدة 5 أشهر، لافتًا إلى أنها تقدم خدمات التعاقد الذكي والتخصيم والمحاسبة الذكية.

وأشار ” اليوسف ” إلى أن منصة ” إيصال ” تستهدف تبادل الفواتير بشكل إلكتروني بين الشركات وإيجاد الحلول للدفعات المالية، مما يقلل على الشركات في مطابقة الأرقام المدونة في الفواتير، كما تسهل عملية التحقق الضريبي.