جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف صحية شاغرة ” للرجال والنساء ” تابعة لبرنامج التشغيل الذاتي في عيادات كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:فني مساعد طبيب أسنان (للنساء)​: شهادة دبلوم فني مساعد طبيب أسنان.

وتطلب أيضا وظيفة فني سجلات طبية (للنساء): شهادة دبلوم تخصص سجلات طبية، إضافة إلى فني أشعة أسنان (للجنسين): شهادة دبلوم تخصص أشعة، أو ما يعادلها.

ومن ضمن الوظائف المطلوبة أيضا: فني تعقيم أدوات أسنان “للنساء”: شهادة دبلوم تعقيم ويفضل معها الخبرة في مجال طب الأسنان، أو شهادة دبلوم فني مساعد طبيب أسنان الخبرة في مجال التعقيم.

وأشارت الجامعة إلى المستندات المطلوبة:

السيرة الذاتية “صورة من الهوية الوطنية”: بطاقة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.. “ويجب أن لا يقل التقدير العام عن جيد”، صورة من معادلة المؤهل العلمي من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي “في حال الحصول عليه من خارج المملكة”، وصورة من الخبرات

ومن بين الشروط: بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى شهادة التصنيف المنهي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأبانت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الأحد 26/ 2/ 1440هـ الموافق 4/ 11/ 2018م ، إلى نهاية يوم الخميس 7/ 3/ 1440هـ الموافق 15/ 11/ 2018م، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني: هنا