بعد استخدامه لأغنيته.. مطرب أمريكي يهاجم ترامب ويحذره

واشنطن(صدى):

علق المطرب الأمريكي فاريل ويليامز، على استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأغنتيه خلال فعالية وقعت بعد ساعات فقط من هجوم ” بنسلفانيا ” .

حيث شن ” ويليامز ” على ترامب هجومًا حادًا، واتخذ هذا الهجوم منحنى قانوني، حيث أرسل محامو ” فاريل ” رسالة إلى ” ترامب ” ؛ لمنعه من استخدام الأغنية مجددًا.

وقال محامو ” فاريل ” في الرسالة: ” لا يوجد أي شيء سعيد فيما يتعلق بالمأساة التي حلت على بلادنا السبت، ولم يتم منحك الإذن في استخدام هذه الأغنية لهذا الغرض ” .

كما قاموا بتحذيره من استخدام الأغنية؛ لأن هذا يُعد انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر وحقوق ” فاريل ” التجارية.

وكان ” ترامب ” قد قام بتشغيل الأغنية والدخول على أنغامها إلى فعالية خاصة بالمزارعين الأمريكيين في ” إنديانا ” ، وذلك بعد ساعات من الهجوم الذي وقع في معبد يهودي بمدينة بترسبيرج في بنسلفانيا، السبت الماضي.