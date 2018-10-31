العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة

جاكرتا(صدى):

كشف قائد الجيش الإندونيسي، اليوم الأربعاء، أن فريق البحث والإنقاذ عثر على جزء من جسم الطائرة التابعة لشركة ليون إير، التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصًا؛ حيث رصد الفريق صوت إشارة في موقع على عمق 35 مترًا.

ومن جانبه، أعلن خبير في شؤون الطيران المدني، أنه لا يستبعد أن يكون تحطم الطائرة متعمدا، مؤكدًا أن هذه الفرضية ” غير مستبعدة ” في تفسير الكارثة المفاجئة؛ فيما قال الخبير والكابتن، جون نانسي، أن تحطم طائرة من هذا الطراز حادث غير معتاد، ولذلك فإنه من الوارد أن يكون ” تفجير انتحاري ” قد تسبب بالمأساة.

وكانت السلطات في إندونيسيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن انتشال 24 جثة من أصل 189 فردا قضوا في حادث تحطم طائرة أول أمس الاثنين بعد دقائق من إقلاعها.

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