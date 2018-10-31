سيرين عبدالنور تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة سيرين عبدالنور، متابعيها بإطلالة جديدة ظهرت فيها بلوك جديد ارتدت فيه فستانًا أزرق.

وكتبت ” سيرين ” على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع ” إنستجرام ” ، قائلة: ” مين متلي بحب الأزرق، من يحب اللون الأزرق فهو غالبًا ما يكون عاطفي لأقصى درجة، لا يخجل هذا الشخص من التعبير عن مشاعره بحرية لدرجة إنه قادر على البكاء أمام الآخرين بشكل تلقائي “.

وأضافت: ” يقدر أن يعبر عن سعادته بشكل طفولي، وأن يضحك من كل قلبه، ويحظى الشخص الذي يفضل اللون الأزرق بذكاء فطري يمكنه من اكتشاف مشاعر من حوله الحقيقية، مهما حاول هؤلاء إخفاءها، ومن الصفات التي يتمتع بها أيضًا هي انسجامه التام مع ذاته وأنه مسالم وهادئ وصبور لأبعد الحدود “.