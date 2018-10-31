إزاحة الستار عن ملابسات العثور على الفتاتين السعوديتين بنهر هدسون
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة ليست لديها إجابات شافية عن كل ملابسات ما حدث للفتاتين السعوديتين ” تالا وروتانا ” ، اللتين عثر على جثتيهما مؤخرًا في نهر ” هدسون ” بنيويورك.
وفي ذات السياق، أزاجت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الستار عن تفاصيل جديدة عن الحادثة، حيث أوضحت أن شخص ما كان يتجول في حديقة ” ريفر سايد ” ظهر الأربعاء الماضي على ضفة النهر.
حيث لاحظ تحت أسفل رصيف صغير بارز بالحديقة الكائنة في شارع 68 شيئَا بارزَا على الضفة اتضح أنهما جثتان وسارع باستدعاء رجال الشرطة على الفور، وعثرت سلطات الأمن الأمريكية على الشقيقتين مربوطتين بشريط لاصق في منطقتي الخصر والكاحلين.
وواجحت الشرطة مشكلة عند بدء التحقيق في التعرف على الفتاتين؛ وهو الأمر الذي استدعى نشرها بيانًا على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، مرفقاً بصورة لفتاتين، ودعت كل من يتعرف عليهما أو يملك أي معلومات عنهما، الاتصال بالشرطة من أجل الإدلاء بها.
حيث قامت الشرطة بوضع رقمًا خاصًا لهذا الهدف، وبعد 3 أيام علم المحققون أن الشقيقتين من السعودية وتعيشان في ” فيرفاكس ” بولاية فرجينيا، وأعلنت في 28 أكتوبر أنه تم التعرف على هوية الفتاتين، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.
من الجدير بالذكر أن الشرطة تبحث عن نقطة دخول ” روتانا وتالا ” إلى المياه؛ وذلك في الوقت الذي رفضت شرطة مقاطعة ” فيرفاكس ” تقديم أي معلومات حول حياتهما في فرجينيا.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37386 ] نشر منذ 46 دقيقة
في غموض في القضية🤔
دامكم تعرفتوا على هوية الجثتين
مابيعجزكم التعرف على أسباب الموت
يوم أخذتواالفتاتين من والدهم
من تبناهم؟
ومع مين عاشوا؟
في مثل هذي القضايا
تسوون تشريح للجثتين
وتاخذوت عينات وأحماض من حوالين مكان الجريمة
الشرطة الأمريكية لو أرادت كشف اللغز كشفته
لكن أتوقع في عنصرية في القضية🤔
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4980 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يظهر الحق وتتضح الحقيقه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4755 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا تسافر لا المانيا ولا دلهي وتلهي
خليك في بلادك السعودية فيها امن وامان
تعزك وتتهنا وتلهي
نا دينا لين بحت حناجرنا
وحنا ننادي ونصرخ بأعلا الصوت
ياهو يا عالم يا خلق الله ياعرب
خليكم في بلادكم السعودية
بلد الأمن والأمن
السعودي او المرأة السعودية بصفه عامة
انت مستهدف في دينك في عقيدتك
في طعامك وشرابك في لبسك
مستهدف حتى حياتك
بل وانت داخل قبرك من الحساد نعم الكثير يحسدوننا ع ما انعم الله به علينا من نعمة الأمن والأستقرار
وانت تسافر وربما معك سعادة حرمك المصون الى بلاد تريد ان تنهش لحمك وتسفك دمك
الا يكفيك بلدك فيها امن وامان وفيها طبيعة خلابه
ماذا تريد عندما تشد الرحال الى اقوام يرمقونك بأعينهم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت