إزاحة الستار عن ملابسات العثور على الفتاتين السعوديتين بنهر هدسون

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة ليست لديها إجابات شافية عن كل ملابسات ما حدث للفتاتين السعوديتين ” تالا وروتانا ” ، اللتين عثر على جثتيهما مؤخرًا في نهر ” هدسون ” بنيويورك.

وفي ذات السياق، أزاجت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الستار عن تفاصيل جديدة عن الحادثة، حيث أوضحت أن شخص ما كان يتجول في حديقة ” ريفر سايد ” ظهر الأربعاء الماضي على ضفة النهر.

حيث لاحظ تحت أسفل رصيف صغير بارز بالحديقة الكائنة في شارع 68 شيئَا بارزَا على الضفة اتضح أنهما جثتان وسارع باستدعاء رجال الشرطة على الفور، وعثرت سلطات الأمن الأمريكية على الشقيقتين مربوطتين بشريط لاصق في منطقتي الخصر والكاحلين.

وواجحت الشرطة مشكلة عند بدء التحقيق في التعرف على الفتاتين؛ وهو الأمر الذي استدعى نشرها بيانًا على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، مرفقاً بصورة لفتاتين، ودعت كل من يتعرف عليهما أو يملك أي معلومات عنهما، الاتصال بالشرطة من أجل الإدلاء بها.

حيث قامت الشرطة بوضع رقمًا خاصًا لهذا الهدف، وبعد 3 أيام علم المحققون أن الشقيقتين من السعودية وتعيشان في ” فيرفاكس ” بولاية فرجينيا، وأعلنت في 28 أكتوبر أنه تم التعرف على هوية الفتاتين، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.

من الجدير بالذكر أن الشرطة تبحث عن نقطة دخول ” روتانا وتالا ” إلى المياه؛ وذلك في الوقت الذي رفضت شرطة مقاطعة ” فيرفاكس ” تقديم أي معلومات حول حياتهما في فرجينيا.

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