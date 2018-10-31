عروس تطلب الخلع بسبب علاقة زوجها المشبوهة مع ” خالته “

القاهرة(صدى):

في واقعة مشينة تجلت فيها الشبهات ، أثار زوج مصري شكوك زوجته العروس التي لم يمر على زواجهما سوى 5 أشهرفقط، ليدفعها إلى طريق الريبة بعد تصرفاته المشبوهه التي لم ينتهجها مع إمرأة عادية بل مع خالته.

لجأت السيدة مصرية إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع بعد أن رأت بأم عينها زوجها ينام بجوار خالته في نفس الغرفة وعلى نفس الفراش ويتركها وحدها في غرفة أخرى بعد أن يجبرها على قضاء عدة أيام في منزل خالته المريبة.

وتمر الأيام وترى العروس أن زوجها يتجنبها بمجرد أن تظهر خالته بسبب غيرتها الواضحة بل ويحكي لها كل ما بينه وبين زوجته بكل وقاحة.

وتقول الزوجة تركت منزل الزوجية ولازمني الحزن والإكتئاب حتى هزلت ووافق أهلي على طلب الإنفصال إلا أنه رفض فإضطررت لطلب الخلع.