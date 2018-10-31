توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

الباحة(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي -المخواة – قلوة – المندق والاجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة 12 ظهراً وتستمر إلى 10 مساءً.

وجدد الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.