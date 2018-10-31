العائدات الاستثمارية لـ ” التقاعد ” تتخطى حاجز الـ 9%

حمود العنزي(صدى):

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد، تقريرًا إحصائيًا سنويًا للعام 2017؛ ؛ حيث كشف أن العائدات الاستثمارية للمؤسسة ارتفعت وتخطت حاجز الـ9%، كما ارتفع عدد الشركات المحلية التي استثمرت فيها إلى 65 شركة، منها 47 شركة مدرجة في السوق المالية بلغت قيمتها السوقية 68.5 مليار ريال.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن المؤسسة قدمت خدماتها لـ1.3 مليون عميل، من بينهم 835 ألف متقاعد ومتقاعدة، و482 ألف مستفيد عن المتقاعدين المتوفين، في حين تم خلال عام التقرير صرف أكثر من 67.8 مليار ريال معاشات للمتقاعدين والمتقاعدات، كما أن أداء محفظة أسهم المؤسسة المحلية شهد تفوقًا.

وعلى جانب آخر، بدأت المؤسسة في تنفيذ إستراتيجيتها 2022، التي تضمنت 6 أهداف إستراتيجية: أبرزها تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة؛ حيث أُعدت الإستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء والممارسين في مجال الاستثمار من داخل المملكة وخارجها من خلال إجراء مقارنات قياسية مع 23 صندوقًا تقاعديًا عالميًا؛ كما اشتملت الخطة على 19 برنامجًا و49 مبادرة تستهدف تعزيز قدرات المؤسسة وتطوير خدماتها.