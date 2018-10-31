أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى في ثلاثة أيام

وكالات(صدى):

قفزت أسعار النفط للمرة الأولى في ثلاثة أيام، لكن زيادة الإمدادات والمخاوف بشأن توقعات الطلب في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أبقت الضغط على السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 76.40 دولار للبرميل الأربعاء.

هذا وكانت العقود هبطت 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء ولامست في وقت ما أدنى مستوى منذ 24 أغسطس آب عند 75.09 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 66.46 دولار للبرميل.

هذا وهبطت العقود 1.3 بالمئة خلال اليوم قبل أن تسجل أدنى مستوى منذ 17 أغسطس آب عند 65.33 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان بنحو عشرة دولارات للبرميل من أعلى مستوى في أربع سنوات الذي بلغاه في الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول، وهما على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري منذ يوليو تموز 2016.