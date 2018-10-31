تعليم مكة يحتفل باليوم العالمي لمحاربة السمنة بفعاليات متنوعة

محمد السعران(صدى):

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية صباح اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر صفر الحالي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة السمنة وذلك على مسرح التعليم بالعزيزية للبنين وبقاعة الملك فهد بتعليم البنات بالشراكة والتعاون مع مجمع الخبراء لطب الأسنان ..

وأشار مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني خلال رعايته لحفل التدشين إلى أهمية الحفاظ على صحة الأبدان وغرس ذلك في نفوس النشء ، وإذكاء الوعي بضرورة تضافر الجهود لمكافحة السمنة وما تسببه من مشاكل صحية وأمراض مزمنة تشكل عبئاً صحياً ونفسياً واقتصادياً على الأفراد والمجتمعات .

وقدم الزهراني شكره للجهات المشاركة في إنجاح هذه الاحتفالية التوعوية المنظمة ، ولكافة المدارس التي ساهمت في تفعيلها بنشر الوعي بين طلاب وطالبات المدارس وكافة شرائح المجتمع على حدٍ سواء .

من جهته أبان مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي أن هذه الفعاليات يصاحبها معرض يهتم بالوقاية والتثقيف ، من خلال التعرف على أسباب السمنة وأخطارها الجسيمة انطلاقاً من أهمية الاستفادة من المناسبات العالمية واستثمارها بشكل مميز لتوعية الأجيال , مشيراً إلى أن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة السمنة يتم تنفيذه بجميع مدارس البنين والبنات عن طريق الاستفادة من الإذاعة المدرسية للتعريف بالسمنة والمضاعفات الناتجة عنها وأهمية المحافظة على الوزن المثالي , وعبر التنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية لتنفيذ البرامج والمحاضرات الطبية التوعوية عن داء السمنة وكيفية الوقاية منها , مع التركيز على نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن والتقليل من تناول المشروبات الغازية والوجبات الضارة والغير صحية .

وفي السياق نفسه دُشنت ذات الفعالية بشطر الطالبات بحضور عدد من القيادات النسائية بقاعة الملك فهد رحمه الله ، وصاحبها فقرات عدة تنوعت بين المسرحية والطبية والإنشادية عن السمنة .

وأوضحت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية رضية بنت صالح الخطابي أن الاحتفال يأتي بهدف رفع الوعي الصحي ونشر العادات والأنماط الصحية السليمة بين أوساط الطالبات ، مشيرةً إلى أن هذه الفعاليات التي تعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة تهتم بزيادة جرعات الوعي الصحي والتعريف بالسمنة ومخاطرها، وبيان أضرارها على الجسم ومضاعفاتها ، والتشجيع على اتباع نظام صحي متوازن , لافتةً إلى أنه تم إعداد وإخراج معرض نتاجه كان من أيدي وأعمال الطالبات .