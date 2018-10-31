حقيقة عدم وجود حكم الفيديو في مباراة الفيحاء والنصر

نواف السالم(صدى):

نفى رئيس لجنة الحكام السابق مارك كلاتنبيرغ صحة ما يثار حول عدم وجود حكم تقنية الفيديو في المباراة التي جمعت فريقي الفيحاء والنصر الجولة الماضية، لافتا إلى أنها كانت مسندة لأحد حكام صربيا البارزين والذين شاركوا في كأس العالم الأخيرة،

وأوضح كلاتنبيرغ في حديثه المتلفز مع الزميل بتال القوس عبر برنامج ” في المرمى ” الذي يبث عبر قناة العربية أن ” البنى التحتية لبعض الملاعب صعبت علينا تطبيق تقنية الفيديو بداية الموسم ولكنها تعدلت في الجولات الأخيرة وأصبحت معممة على كل الملاعب “.

وبشأن ابتعاده عن تحكيم مباريات الدوري، رد كلاتنبيرغ، قائلا: ” غير صحيح ومازلت نشطًا حتى بعد بلوغ سن الثالثة والأربعين غير أنني محافظ على لياقتي البدنية وأود أن أقدم المساعدة وأحب مهنة التحكيم والكثير من الجمهور السعودي يحبون أسلوبي في التحكيم وسأستمر في اختيار الأطقم الأجنبية “.

ولفت: تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة يريد الدوري من ضمن أفضل الدوريات ولذلك تم استقطاب أفضل اللاعبين ولذا كان لابد من استقطاب أفضل الحكام ومازال لديّ علاقات كبيرة في أوروبا مع الحكام.

وتابع: ” هناك لجنة تعمل في السعودية على الاهتمام بالحكام السعوديين لتحويلهم إلى محترفين، حيث إن 95 % منهم لديهم وظائف وليسوا محترفين “.