شاي العسل والقرفة.. وصفة فعالة لحرق الدهون

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة التغذية علا عبدالمنعم ، عن حلاً سهلاً وفعالاً جداً لحرق الدهون المتراكمة في الجسم ، لمن يواجهون صعوبة في التخلص من تلك الدهون رغم اتباع حمية غذائية صارمة ، فقط باستخدام العسل والقرفة .

اغلي مقدار ملعقتين من القرفة في كوب من الماء ، اتركي القرفة منقوعة لمدة 15 دقيقة في الماء المغلي، ثم أضيفي مقدار ملعقة واحدة من العسل. تناولي هذا المشروب بارداً كل صباح ومساء، وسوف تذهلين بكيفية اختفاء الدهون التي كانت متراكمة في جسمك.

فالقرفة غنية بالمنغنيز والحديد والكالسيوم والألياف، مما يجعلها ممتازة لتفعيل الجهاز الهضمي والتخلص من الكتل الدهنية المتراكمة. كما تساعد القرفة على خفض الكولسترول السيء والترايغليسيريد، مما يحول دون تراكم الكتل الدهنية في الجسم.

أما العسل فيساعد أيضاً على حرق الوحدات الحرارية والدهون الزائدة في الجسم لأنه يحفز على إنتاج الغلوكوز، الذي يحافظ على المستويات العالية للسكر في الدماغ ويساعدها على إفراز الهرمونات التي تحرق الدهون.