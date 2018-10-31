تنبيها متقدما بهطول أمطار على مكة ومحافظات الطائف 

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مكة المكرمة، ومحافظات الطائف، وميسان، وبني سعد، ومحافظة تربه، والقوامه، والهدا، والشفا، والسيل الكبير، وخليص، وسبت الجارة، وبني يزيد، والعطيف، ونمره، ورهاط والكامل، والأجزاء المجاورة لها.

فيما نبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.