علاج سحري يؤخر ظهور الشيخوخة
تمكن فريق من العلماء بقيادة الدكتور جان جروبر من كلية الطب بجامعة ” ييل ” الأمريكية ، فى التوصل إلى مجموعة من الأدوية التى لا تزيد من العمر الصحى فى الدودة الميكروسكوبية (C. elegans)، التى تؤخر زيادة معدل الشيخوخة فى الدودة.
وطبقاً لدرسات التي تم إجرائها فلقد وضع حجر الأساس لإجراء الأبحاث فى تصميم تركيبات الأدوية وكما أوضح جان جروبر أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة “ييل”، والأستاذ المساعد فى كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية، على مواجهة دول عدة مشكلة الشيخوخة التى يؤدى علاجها، إلى التمكن من مواجهة الآثار الضارة لتقدم العمر، حتى يتمتع الشعوب بحياة أفضل.
كما أكد جان إمكانية تمديد العمر الصحى عن طريق الدمج بين الأدوية التى تستهدف عدة مسارات (الآليات البيولوجية الأساسية) المعروفة بأنها تؤثر على العمر، مثل تناول عقار “رابميسين” حاليا بعد زرع الأعضاء لمنع الجهاز المناعى للجسم من رفض الأعضاء المزروعة، ولكن التجارب السابقة التى أجرتها مجموعة بحثية أخرى أظهرت أنها تمدد عمر العديد من الكائنات الحية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4986 ] نشر منذ 4 ساعات
يمكن عمل سمكره وتجميل للبودي-لكن المحركات الداخليه مخبطه-
هزيم[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا وسمك السحاااب!!
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4986 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله كيف عرفت-والا كل اناء بما فيه ينضح-
هزيم[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 3 ساعات
القافله تسير والكلاب تنبح.
هزيم[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا اللي يقول شين وقوي عين.
صحيح اذا لم تستح فصنع ماشأت.
صحيح سرااااب.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4986 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه واضحه كلاب الشوارع -كل واحد يمر في حاله تنبح عليه -طبعها النباح-ماتترك احد في حاله-وإن تركته تاكل نفسها من القهر-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4986 ] نشر منذ 3 ساعات
انا ماتلقفت على احد ولا صدر مني الشين والحمد لله-لكن كما قلت -كل اناء بما فيه ينضح-تقدر تقول وش اللي جاك مني-
هزيم[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 3 ساعات
ايوه ….صح عليك.
احسن مثال.
صحححححححححححححح