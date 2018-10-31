علاج سحري يؤخر ظهور الشيخوخة

واشنطن(صدى):

تمكن فريق من العلماء بقيادة الدكتور جان جروبر من كلية الطب بجامعة ” ييل ” الأمريكية ، فى التوصل إلى مجموعة من الأدوية التى لا تزيد من العمر الصحى فى الدودة الميكروسكوبية (C. elegans)، التى تؤخر زيادة معدل الشيخوخة فى الدودة.

وطبقاً لدرسات التي تم إجرائها فلقد وضع حجر الأساس لإجراء الأبحاث فى تصميم تركيبات الأدوية وكما أوضح جان جروبر أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة “ييل”، والأستاذ المساعد فى كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية، على مواجهة دول عدة مشكلة الشيخوخة التى يؤدى علاجها، إلى التمكن من مواجهة الآثار الضارة لتقدم العمر، حتى يتمتع الشعوب بحياة أفضل.

كما أكد جان إمكانية تمديد العمر الصحى عن طريق الدمج بين الأدوية التى تستهدف عدة مسارات (الآليات البيولوجية الأساسية) المعروفة بأنها تؤثر على العمر، مثل تناول عقار “رابميسين” حاليا بعد زرع الأعضاء لمنع الجهاز المناعى للجسم من رفض الأعضاء المزروعة، ولكن التجارب السابقة التى أجرتها مجموعة بحثية أخرى أظهرت أنها تمدد عمر العديد من الكائنات الحية.