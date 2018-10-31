تحرك دبلوماسي للرد على مقال الصحيفة اللبنانية المسئ للمملكة

علي القحطاني (صدى):

أوضحت مصادر أن سفارة المملكة في لبنان، تعتزم التحرك قضائيًا، ضد صحيفة الديار اللبنانية بسبب المقال المسئ للمملكة وقادتها بعبارات ” بذيئة ” الذي تم نشره في عددها أمس الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يكون هناك تحرك دبلوماسي لمنع إساءات بعض وسائل الإعلام اللبنانية.

يذكر أن نقابة الصحفيين اللبنانية ، قد أصدرت بيانًا استنكرت ما تضمنه المقال من تعابير نابية منافية لآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها.

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