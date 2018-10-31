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تحرك دبلوماسي للرد على مقال الصحيفة اللبنانية المسئ للمملكة

تحرك دبلوماسي للرد على مقال الصحيفة اللبنانية المسئ للمملكة
علي القحطاني (صدى):

أوضحت مصادر أن سفارة المملكة في لبنان، تعتزم التحرك قضائيًا، ضد صحيفة الديار اللبنانية بسبب المقال المسئ للمملكة وقادتها بعبارات ” بذيئة ” الذي تم نشره في عددها أمس الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يكون هناك تحرك دبلوماسي لمنع إساءات بعض وسائل الإعلام اللبنانية.

يذكر أن نقابة الصحفيين اللبنانية ، قد أصدرت بيانًا استنكرت ما تضمنه المقال من تعابير نابية منافية لآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها.

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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 4 ساعات

هذه نتيجة المليارات التي تذهب للبنان …
وبدوره تذهب للمليشيات العفنه بحزب الشيطان…

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 4 ساعات

……….

[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 3 ساعات

شيعة شنو تنتظرون منهم يمدحون ويمجدون السنة هذولا المفروض ماينقال عنهم مسلمين هذولا مشركين ملحدين

[ عدد التعليقات: 11572 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعد ايقاف الرز عن بعض الدول قلبت علينا بالسب والشتم

ادعسو رقابهم وشوفو كيف يقدمون الاحترام … ناس لا يحترموك الا بالدعس فقط

[ عدد التعليقات: 4761 ] نشر منذ 53 دقيقة

لن يضر السحاب
نبح الكلاب
يا عزيزي يا سيدي المحترم
ربما انك مغيب عن واقع السياسة كثيرا
لذا تكتب هذه نتيجة المليارات التي تذهب للبنان
والزميل الآخر يكتب الرز وما ادراك ما الرز
وانا احسن الظن بكما ولكن عذرا قد خانكما التعبير
عموما السعودية دولة اسلامية رائدة
تهب المساعدة لجميع الدول من باب اخوة الدين والانسانية جمعاء
بل واهم من كل ذلك ان تخلت السعودية عن دورها في دعم الاشقاء العرب خاصة
دعم ماديا ؟؟
من يسد الفراغ نتركه لإيران لكي يتمدد النفوذ والمشروع الرافضي الفارسي
الخبيث وينتشر التشيع
ان ايران تدفع مليارات وشعبها يجوع في العراء
ولكن لها اطماع وبعد نظر وتسمى الخليج العربي
الخليج الفارسي؟؟؟
ان دولتنا الرشيدة اعزها الله لها بعد نظر سياسة
حكمة تروي ع بصيرة
وليست ممن يهب المال لكي يكون هباء منثورا

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