الرقابة المصرية تمنع ألبوم شيرين الجديد

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر،أمس الثلاثاء، وقف طرح ألبوم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديد.

وأصدرت الهيئة بيانًا بقرارها قالت فيه: ” إن ألبوم ” نساي ” للفنانة شيرين، تم ايقاف طرحه في الأسواق بسبب مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة المنتجة للعمل ، بالإضافة إلى شركات توزيع الألبوم ” .

وبحسب البيان، فإن الشركات المنتجة لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالعرض العام سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية والإعلان والبيع والتداول.