” الحريري ” عن المقال المسئ للمملكة: محاولة فاضحة لضرب العلاقات اللبنانية السعودية

بيروت(صدى):

على خلفية المقال المسئ للمملكة وقادتها الذي نشرته صحيفة ” الديار ” اللبنانية، علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مؤكدًا أن المقال لا يمت إلى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة.

واستنكر الحريري ما حدث قائلا : ” مقال الديار عن السعودية لا يمت الى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة وهذا العمل المدان محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية ،وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الاعلامية التي نحرص جميعاً عليها ” .

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، ​سليم جريصاتي، قد طلب تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور في عدد الثلاثاء، وكذلك الناشر والمدير المسؤول، لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي، وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية.

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