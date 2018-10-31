تزوجها ” قاصرًا ” وطلقها بعد بلوغها السن القانوني

القاهرة(صدى):

روت فتاة مصرية إحدى حايا زواج القاصرات، معاناتها، التي بدأت بتزويجها قبل أن تتم الـ 16 من عمرها.

وأوضحت الفتاة أنها ظُلمت كثيرًا من هذا الزواج، موجهة رسالة لكل الفتيات، بأن لا يتزوجن قبل بلوغ السن القانونية.

وقالت الفتاة في لقاء تلفزيوني بفضائية ” Ten ” : ” زوجي وثق الزواج بعد بلوغي السن القانونية، وطلقني في نفس اليوم، على الرغم من حملي، وتعرضت للضرب والإهانة منه بشكل مستمر، وأصر على تطليقي رغم علمه بحملي وقتها “.

وأشارت إلى أن طليقها يرفض حتى الآن الاعتراف بابنته، وظلت ابنتها حتى تلك اللحظة بلا شهادة ميلاد، رغم ولادتها منذ 8 أشهر.