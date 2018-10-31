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فصل تعسفي يطال 250 موظفًا..و ” العمل ” تحقق

فصل تعسفي يطال 250 موظفًا..و ” العمل ” تحقق
نايف السالم(صدى):

تعرض 250 موظفاً وموظفة سعوديين، للفصل التعسفي من إحدى الشركات في جدة، في يوم واحد.

وتقدم الموظفون بشكوى جماعية لوزارة العمل، موضحين أن الشركة استغلتهم في العمل في مشروع أوشكت على الانتهاء منه، وألزمتهم بتوقيع ملحق لعقودهم السابقة تجيز للشركة إنهاء خدماتهم دون أي تعويضات أو إنذار في حال انتهاء المشروع.

وأشار الموظفون إلى أن كل من رفضوا التوقيع صدرت بحقهم قرارات إنهاء خدماتهم دون سابق إنذار أو تعويض.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20731 ] نشر منذ 48 دقيقة

فتش عن المسؤلين في الشركه

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