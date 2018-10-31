حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

مكة المكرمة(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ، تبوك ، الرياض).

ورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.