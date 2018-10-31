بالفيديو..أمطار غزيرة تغرق شوارع نجران..والدفاع المدني يحذر الأهالي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وثقت مجموعة من الفيديوهات، غرق شوارع نجران بمياه الأمطار الغزيرة التي غمرتها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، قد أصدرت تنبيها متقدما اليوم الأربعاء، باستمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران.

ومن جانبه دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول.