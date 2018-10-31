رد محامي ” سيدة الجموم “بعد براءة المتهمين وعزمهم مقاضاتها

نايف السالم(صدى):

بعد صدور حكمًا أوليًا ببراءة المتهمين في قضية إضرام النيران بسيارة مواطنة في الجموم، وعزمهم لرفع 3 قضايا ضدها من بينها التشهير ،كشف محامي المواطنة سلمى البركاتي عن عزمه على تقديم اعتراض لمحكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر بتبرئة المتهمين.

وأكد المحامي كمال الشريف أنه سيرفق كافة التناقضات التي رافقت الحكم، مؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء.

وأشار إلى أنه لا توجد قضايا مقدمة تلاحق موكلته بعد حكم البراءة، مؤكدا أنه لا توجد أي قضية منظورة لدى المحاكم من المتهمين ضد موكلته.

يذكر أن المتهمان اللذان تم تبرئتهما قد اعتزما رفع ثلاث قضايا ضد المواطنة في حال عدم تقديمها اعتذارا رسميا نتيجة ما تعرضا له.

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