رد محامي ” سيدة الجموم “بعد براءة المتهمين وعزمهم مقاضاتها
بعد صدور حكمًا أوليًا ببراءة المتهمين في قضية إضرام النيران بسيارة مواطنة في الجموم، وعزمهم لرفع 3 قضايا ضدها من بينها التشهير ،كشف محامي المواطنة سلمى البركاتي عن عزمه على تقديم اعتراض لمحكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر بتبرئة المتهمين.
وأكد المحامي كمال الشريف أنه سيرفق كافة التناقضات التي رافقت الحكم، مؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء.
وأشار إلى أنه لا توجد قضايا مقدمة تلاحق موكلته بعد حكم البراءة، مؤكدا أنه لا توجد أي قضية منظورة لدى المحاكم من المتهمين ضد موكلته.
يذكر أن المتهمان اللذان تم تبرئتهما قد اعتزما رفع ثلاث قضايا ضد المواطنة في حال عدم تقديمها اعتذارا رسميا نتيجة ما تعرضا له.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 20731 ] نشر منذ 42 دقيقة
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ابن المدينة[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 12 دقيقة
اول شي يا ( صدى ) ما تقدر تقول ( يذكر أن المتهمان اللذان تم تبرئتهما ) المتهمان لانه الى الان مو مدان و لا ثبت شي ضده و الحمدلله طلعوا برائه . هيا خليها الان تبيع السيارة و تعطي اتعاب المحامي .. جوها الرجال اول و الصلح خير كان .. لكن ركبت راسها .. يلا يبدا المسلسل وياريت الي اهداها السيارة يتاكد من الموضوع و يعالج الامور اول وبعدين يسوي الي يبغاه .. الله يهدي الجميع