فصل جديد في رعاية قطر للإرهاب..انضمام 5 من قادة طالبان للعمل بمكتب الدوحة

طلال الضوي(صدى):

أعلنت حركة طالبان من مكتبها في قطر، أمس الثلاثاء، أن 5 من كبار قادتها الذين أطلق سراحهم من معتقل جوانتانامو في صفقة تبادل مقابل ضابط بالجيش الأمريكي خلال 2014 عادوا للقيادة مرة أخرى.

ونصت الصفقة على الإفراج عن القادة الخمس مقابل إطلاق سراح جندي أميركي كان محتجزا رهينة في أفغانستان، مع منعهم من الحركة والسفر وممارسة أي عمل سياسي.

ومن جانبه تعتبر صحيفة ” وول ستريت جورنال ” انضمام القادة إلى مكتب قطر تطور مهم في محادثات السلام الجارية بين المتمردين وواشنطن، مما يعني أن الولايات المتحدة تنازلت عن شرطها بضرورة إبعادهم عن الحياة السياسية، ولكن بعد المحادثات بين طالبان وأميركا التي جرت برعاية قطرية في يوليو وأكتوبر برز هذا التغيير الذي كان مطلبا لحركة طالبان وعارضه البيت الأبيض كثيرا بموجب اتفاقية إطلاق سراحهم.

وتلعب قطر دورا هاما في أفعال وعمليات حركة طالبان، ويعتبر تدخلها في محادثات السلام بين الحركة والولايات المتحدة دليلا مُهمّاً على دورها في تحريك طالبان وأنها وراء العمليات الإرهابية التي تقوم بها، وتحاول الآن استغلالها للوصول إلى رضا وتفاهم مع البيت الأبيض.

ومن بين المطلق سراحهم قائد قوات الحركة السابق محمد فضل الذي اعتقل في 2002، وأشرف على قتل الآلاف، والحاكم السابق لإقليم حيرات الأفغاني خيرالله خيرخوا الذي كان على علاقة وثيقة بمؤسس طالبان الملا عمر ومؤسس القاعدة أسامة بن لادن.

ويأتي بينهم نائب وزير الاستخبارات السابق للحركة عبدالحق واثق، وكذلك الملا نورالله نوري الذي وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه أبرز قادة طالبان الذين تم حبسهم في جوانتنامو، نظرا لعلاقته الوثيقة بشدة بالملا عمر، إضافة إلى ذلك تم إطلاق سراح محمد نبي أحد مسؤولي الاتصالات السابقين في الحركة.

ويرى محللون سياسيون أن مكتب طالبان السياسي في الدوحة، سيكون وسيط بين مختلف التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.