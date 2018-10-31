أسبريلا: أعتبر نفسي أفضل أجنبي في الدوري..والهلال أفضل فريق

ماجد محمد(صدى):

صرح الكولومبي دانيلو أسبريلا، لاعب الفيحاء، أمس الثلاثاء، بأنه يعتبر نفسه أفضل لاعب أجنبي في دوري المحترفين.

وقال أسبريلا في لقاءه ببرنامج ” في المرمى ” : ” إن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أفضل مسابقة في قارة آسيا ” .

وعن أفضل لاعب قال : ” يعجبني سلمان الفرج لاعب الهلال، وأعتبره أكثر لاعب متميز في أدائه، لأنه يمتلك أسلوبا مختلفا وتمريراته دقيقة ” .

فيما أوضح أن فريقه المفضل الهلال، قائلا : ” خسرنا أمام الهلال بسبب ضربة جزاء، ولا يمكن الحكم على هوية بطل الدوري لأن المسابقة مازالت في جولاتها الأولى، وأتوقع أن الهلال أقرب لنيل المركز الأول لكن علينا الانتظار لمعرفة ذلك ” .

وأشار أسبريلا إلى تلقيه عدة عروض من أندية خارج المملكة، قائلا: ” لكن قررت الاستمرار هنا لأنني أحب الفيحاء كثيرا ” .