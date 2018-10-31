حاول منعه من الاعتداء على فتاة فأرداه قتيلًا

أبو ظبي(صدى):

رفضت محكمة استئناف أبوظبي، الاستئناف المقدم من موظف آسيوي، محكوم عليه بالإعدام، بتهمة قتل حارس أمن.

وتفصيلا، كان الموظف المتهم، قد أقدم على الاعتداء على زميلته في العمل ،وأثناء تدخل حارس الأمن بالشركة لفضّ المشاجرة ومنعه من الاعتداء عليها، قُتل طعنًا بالسكين.

وبالتحقيق تبين أن المتهم كان يزعج الفتاة، ويتبعها بنظراته التي أخافتها، ما جعلها تشكو لحارس الأمن، كي يتدخل لمنعه من مواصلة تتبعها وإخافتها، خصوصاً أنه مسؤول الأمن بالشركة.

وحين حاول حارس الأمن سحب تصريح الدخول الخاص بالمتهم، في محاولة منه لردعه وحمله على عدم إزعاج الشاكية، والابتعاد عنها، ومن ثم أعاد تصريح الدخول إلى المتهم، قرر الموظف الانتقام من الموظفة.

وحاول المتهم التعدي على زميلته بسكين ،وحينما حاول حارس الأمن الدفاع عن الشاكية، ومنع الموظف من الاعتداء عليها، باغته المتهم بطعنتين متتاليتين، إحداهما في بطنه والأخرى في صدره، فسقط جثة هامدة.