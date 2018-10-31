معلم يؤكد احتجاز مركبات المعلمين والمعلمات في المدينة..والدفاع المدني ينفي

نايف السالم(صدى):

في الوقت الذي أكد فيه معلم على احتجاز مركبات المعلمين والمعلمات في محافظة وادي الفرع، داخل مجرى السيل، نفى المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد بن مبارك الجهني، واقعة الاحتجاز، مؤكدًا على متابعة الحالة المطرية التي توثر في أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

بينما يؤكد المعلم على أن الدفاع المدني لم يعلم عن الموقع الذي شهد احتجاز مركباتهم، لأنه في منطقة غير متوافر بها الاتصال، ولا وجود لدوريات الدفاع المدني فيها.

وأوضح أنه تم إنقاذهم من قِبل مواطن، بعد تعطل السيارة بسبب المياه، فيما استقبلهم مواطن آخر في منزله، وقام بمساعدتهم في إصلاح المركبة.