رئيس الوحدة يكشف عن ميزانية النادي

ماجد محمد(صدى):

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة حاتم خيمي، بأن ميزانية النادي كبيرة، لكنه رفض تحديدها بالتفصيل.

وقال خيمي خلال استضافته ببرنامج ” كورة ” إن ميزانية نادي الوحدة تتخطى الـ100 مليون ، مشيرًا إلى أن ميزانية كل الأندية تتخطى هذا الرقم أيضًا.

وفي سياق منفصل تحدث خيمي عن الخبرة التي حظى به منذ تكليفه برئاسة النادي، لافتًا إلى أنه في البداية كان يرى أن تكليف المستشار تركي آل الشيخ ” متعب ” .

وعن شعبية النادي قال: ” أقولها وأنا حزين ، نادي الوحدة يأتي في المركز الخامس في الشعبية والجماهيرية ، فالوحدة يأتي بعد الهلال و النصر و الاتحاد و الأهلي ، واعتزل الرياضة إذا كان هناك نادي آخر غير هذه الأندية أكثر شعبية من الوحدة ” .