والدة ” انتحارية تونس ” تكشف سبب تفجيرها لنفسها

تونس(صدى):

على خلفية حادث التفجير الإرهابي الذي شهدته تونس، قبل يومين، أكدت والدة الفتاة الانتحارية التي فجرت نفسها وسط العاصمة التونسية، أن ابنتها كانت فريسة الإرهاب الذي أهلها لتكون أول انتحارية في البلاد.

وأوضحت أن ابنتها دمرت كامل أسرتها وخصوصا شقيقتها وشقيقيها بتفجيرها لنفسها، قائلة: ” بعت أرضا فيها شجر زيتون، لكي أشتري لها كما طلبت حاسوبا قبل أربع سنوات، وكانت تخصص كامل وقتها لإعداد دراسة دكتوراه.. ولذا، كانت تنعزل كثيرا في غرفتها للتركيز على دراستها أو إرسال طلبات عمل ” .

وأضافت : ” في يوم الحادث أبلغتني وخالتها التي تعيش في المنزل أيضا، أنها تنوي التوجه السبت لقضاء بضعة أيام في سوسة للبحث عن عمل ” .

وشدد والدا الانتحارية منى على أنهما لم يكونا يعرفان بأن ابنتهما تعتنق أفكارا متطرفة، مؤكدان أن سبب فعلتها هو أن الإرهابيون أوقعوا بها لأنها ساذجة وهشة.

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