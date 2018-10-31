ضبط إثيوبي ارتكب جربمة قتل بمكة المكرمة وفر هاربّا

نايف السالم(صدى):

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الخرج، بقيادة النقيب ” محمد الدوسري ” ، بالتعاون مع التحريات والبحث الجنائي

بشرطة مكة، اليوم الثلاثاء، من ضبط جاني إثيوبي ارتكب جريمة قتل بحق مواطن من بني جلدته بمكة المكرمة.

وأوضحت شرطة الخرج، أن جربمة القتل تمت قبل عدة شهور انتقامًا من الجاني لأخيه المقتول قبل ٢٠ عام بإثيوبيا، ثم فر عقب إرتكابه الجريمة.

وأشارت ” شرطة الخرج ” ، إلى أنها قامت بالتعاون مع فرق البحث والتحريات بالعاصمة المقدسة، حتى تمكنوا من إلقاء القبض على الجاني الهارب والذي كان مختبأ داخل أحد مزارع المحافظة.