بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية رئيس نادي ليستر سيتي قبل وفاته

محمد السعران(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لحظة سقوط المروحية التي لقى فيها التايلندي فيتشاي سريفادانابرابها، رئيس نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مصرعه يوم السبت الماضي.

وتوفى سريفادانابرابها مع أربعة أشخاص آخرين عقب إقلاع المروحية بلحظات بالقرب من استاد ” كينج باور ” .

ويذكر أن فريق ليستر سيتي يخوض مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام كارديف سيتي يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.