بالفيديو.. المطلق: نسب الابتلاءات إلى الحسد والعين تسبب الأمراض النفسية
طلب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، من جموع المسلمين عدم نسب الابتلاءات التي يمكن أن تصيب الإنسان إلى العين أو الحسد.
ورد أثناء استضافته في برنامج فتاوي، والذي يذاع على القناة السعودية على سؤال أحد المستفتين حول مدى صحة أن كل حـادثة تقع له مثل عطل أو حـادث سيارة بأنه بسبب العين، قائلًا: ” المصيبة تصيب المؤمن والفاجر والكافر، وليس لها علاقة بالحسد، مطالبًا بأن يقابل المؤمن المصيبة بالاستغفار. ”
وناشد المطلق الشيوخ والرقاة الذين يلجأ إليهم عامة الناس لتفسير ما يحدث لهم من أمور في حياتهم بعدم استخدام العين لتفسيرها، مؤكدًا أن الاعتقاد بهذه الأشياء سبب للأمراض النفسية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57325 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل ,, آمين ,,
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 3 ساعات
العيـن حق لكن المبالغة في نسب الأقدار للعين والحسد من قلة الوازع الديني😘
زائر[ عدد التعليقات: 1909 ] نشر منذ 3 ساعات
لو شي يسبق القدر لسبقته العين المثل قال العين تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر وكثير يتاذون منه الحسد والعين لكن المسام يرقي نفسه واولاده القران فيه شفاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك اللله خير الجزاء ياشيخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك اللله خير الجزاء ياشيخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك اللله خير الجزاء ياشيخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك اللله خير الجزاء ياشيخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك اللله خير الجزاء ياشيخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 3 ساعات
هلا ومسهلا بأم جوال اخبارك من طول الغيبات جاب الغلايم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57325 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه ,,
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد للّه رب العالمين أخت لست محرومة❤ اللّه يسلمك٠٠أخباركـ ؟؟