بالفيديو.. المطلق: نسب الابتلاءات إلى الحسد والعين تسبب الأمراض النفسية

علي القحطاني(صدى):

طلب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، من جموع المسلمين عدم نسب الابتلاءات التي يمكن أن تصيب الإنسان إلى العين أو الحسد.

ورد أثناء استضافته في برنامج فتاوي، والذي يذاع على القناة السعودية على سؤال أحد المستفتين حول مدى صحة أن كل حـادثة تقع له مثل عطل أو حـادث سيارة بأنه بسبب العين، قائلًا: ” المصيبة تصيب المؤمن والفاجر والكافر، وليس لها علاقة بالحسد، مطالبًا بأن يقابل المؤمن المصيبة بالاستغفار. ”

وناشد المطلق الشيوخ والرقاة الذين يلجأ إليهم عامة الناس لتفسير ما يحدث لهم من أمور في حياتهم بعدم استخدام العين لتفسيرها، مؤكدًا أن الاعتقاد بهذه الأشياء سبب للأمراض النفسية.