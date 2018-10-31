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بالفيديو.. المطلق: نسب الابتلاءات إلى الحسد والعين تسبب الأمراض النفسية

بالفيديو.. المطلق: نسب الابتلاءات إلى الحسد والعين تسبب الأمراض النفسية
علي القحطاني(صدى):

طلب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، من جموع المسلمين عدم نسب الابتلاءات التي يمكن أن تصيب الإنسان إلى العين أو الحسد.
ورد أثناء استضافته في برنامج فتاوي، والذي يذاع على القناة السعودية على سؤال أحد المستفتين حول مدى صحة أن كل حـادثة تقع له مثل عطل أو حـادث سيارة بأنه بسبب العين، قائلًا: ” المصيبة تصيب المؤمن والفاجر والكافر، وليس لها علاقة بالحسد، مطالبًا بأن يقابل المؤمن المصيبة بالاستغفار. ”
وناشد المطلق الشيوخ والرقاة الذين يلجأ إليهم عامة الناس لتفسير ما يحدث لهم من أمور في حياتهم بعدم استخدام العين لتفسيرها، مؤكدًا أن الاعتقاد بهذه الأشياء سبب للأمراض النفسية.


11 تعليق

[ عدد التعليقات: 57325 ] نشر منذ 3 ساعات

جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 3 ساعات

العيـن حق لكن المبالغة في نسب الأقدار للعين والحسد من قلة الوازع الديني😘

[ عدد التعليقات: 1909 ] نشر منذ 3 ساعات

لو شي يسبق القدر لسبقته العين المثل قال العين تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر وكثير يتاذون منه الحسد والعين لكن المسام يرقي نفسه واولاده القران فيه شفاء

[ عدد التعليقات: 57325 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد للّه رب العالمين أخت لست محرومة❤ اللّه يسلمك٠٠أخباركـ ؟؟

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