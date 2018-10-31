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أمن الطرق يحذر مستخدمي طريقي ” الطائف – الباحة ” من الأمطار الغزيرة

أمن الطرق يحذر مستخدمي طريقي ” الطائف – الباحة ” من الأمطار الغزيرة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

حذر أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، مستخدمي طريقي (الطائف-الباحة) و(الطائف – الرياض)، من هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

وقال أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يجب أخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57325 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,

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