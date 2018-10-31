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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

انتحال مجهولين صفة رجال مكافحة مخدرات لسرقة سيارة مواطن بالأمواه

انتحال مجهولين صفة رجال مكافحة مخدرات لسرقة سيارة مواطن بالأمواه
عادل الحربي(صدى):

تعرض مواطن في الأمواه لسرقة سيارته من نوع صالون أمس، حيث انتحل مجهولون صفة رجال المخدرات، واستوقفا المواطن وسرقا سيارته بعد تهديدهما له بالسلاح.

وقال شقيق المواطن إنه تم فتح بلاغ بشرطة الأمواه حول انتحال الشخصين صفة رجال الأمن وسرقته تحت تهديد السلاح.

وأوضح أن السيارة المسروقة من نوع جيب صالون رقم اللوحة (ح م ب 3921)، داعياً من يشاهدها بإبلاغ الجهات الأمنية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57325 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين بيطيرون ,,,,,,,,,,

,, جايين جايين بحول الله ,,

,, مزبن الجاني بإنتظارهم ,,

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