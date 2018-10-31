” جوميز ” يهنئ منتخب المملكة تحت 19 سنة لتأهله لكأس العالم للشباب

نواف السالم(صدى):

غرد الفرنسي ” بافيتيمبي جوميز ” مهاجم نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مهنئًا المنتخب السعودي تحت 19 سنة، بعد تأهله لنهائيات كأس العالم للشباب في بولندا، العام المقبل.

وجاء ذلك بعد الفوز في ربع نهائي أمم آسيا للشباب، على منتخب أستراليا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

وقال ” جوميز ” ، في تغريدته: ” مبروك للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا واتحاد الكرة، على العمل المنجز، والتأهل إلى كأس العالم ” .

وأضاف ” المهاجم الفرنسي ” : ” أتمنى لتلك الأسود الصغيرة، أن تكبر وتزأر في الملاعب بالمستقبل ” .