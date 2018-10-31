أم تقتل طفلتها الرضيعة بمساعدة صديق

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن جريمة قتلة شنعاء ارتكبها رجل يدعى ” فيكتور ” حيث قام بضرب طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثمانية أشهر وقطع رأسها بسكين مطبخ بمساعدة والدتها.

وأشارت ” الصحيفة ” ، إلى أن الأم وتدعى ” نتاليا كلوب ” ، تبلغ من العمر 25 عامًا، قتلت طفلها بمساعدة صديق العائلة ” فيكتور ” البالغ من العمر 47 عامًا، ولكنها لن تواجه نفس العقوبة لأنه وفقًا لقانون الدولة السوفيتية السابقة لا يمكن إعدام النساء ولكن من المتوقع أن يحكم عليها بالسجن لمدة 25 عام.

فيما سيواجه الرجل عقوبة الإعدام رميًا بالرصاص وذلك إنفاذًا للقانون في بيلاروسيا.