بالفيديو.. كاتب سعودي يكشف أسباب إخفاء اسم العروس في دعوات الزواج
تحدث الكاتب الصحفي كمال عبدالقادر عن ظاهرة إخفاء بعض العوائل اسم العروس في بطاقات دعوات الزواج .
وأكد ” عبدالقادر ” خلال برنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانا خليجية أن عدم ذكر اسم المرأة في كروت الدعوة ليس له علاقة بالدين ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( فاطمة بضعة مني ) ، فالرسول ذكر اسم ابنته ليس علي الملء بل أمام التاريخ ، والسيدة خديجة كان الرسول يتحدث عن حبها ويتفاخر بحبه لها أمام الجميع ، الآن يخجل الزوج أن يتحدث عن حبه لزوجته .
وكشف الكاتب الصحفي عن سبب تلك الظاهرة قائلا: ” هو أننا هزمنا الفكر الإسلامي الجميل والذي هزمه فكر جاهلي قبل الاسلام تم استنساخه مرة أخرى لما نحن عليه اليوم ” ، مشيرا إلى : ” أن هناك تناقض إنساني فالذي يخفي اسم زوجته أو اسم ابنته، يصلي في الصف الأول “.
لماذا نتخلى عن ذكر اسم الزوجة في بطاقات دعوات الزواج .. الكاتب الصحفي #كمال_عبدالقادر : لم يذكر في الدين سبب لمنع ذكر اسم الزوجة .. وغيرنا تقليد للرسول الكريم ومن بعده أبا بكر وعمر بن الخطاب .. لماذا حدث ذلك؟ #خليجية#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/wriNNMng1I
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) October 30, 2018
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 24 دقيقة
أنا إسمي كان بالبنـد العريض😁😊