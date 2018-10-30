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بالفيديو.. كاتب سعودي يكشف أسباب إخفاء اسم العروس في دعوات الزواج

بالفيديو.. كاتب سعودي يكشف أسباب إخفاء اسم العروس في دعوات الزواج
نايف السالم(صدى):

تحدث الكاتب الصحفي كمال عبدالقادر عن ظاهرة إخفاء بعض العوائل اسم العروس في بطاقات دعوات الزواج .

وأكد ” عبدالقادر ” خلال برنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانا خليجية أن عدم ذكر اسم المرأة في كروت الدعوة ليس له علاقة بالدين ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( فاطمة بضعة مني ) ، فالرسول ذكر اسم ابنته ليس علي الملء بل أمام التاريخ ، والسيدة خديجة كان الرسول يتحدث عن حبها ويتفاخر بحبه لها أمام الجميع ، الآن يخجل الزوج أن يتحدث عن حبه لزوجته .

وكشف الكاتب الصحفي عن سبب تلك الظاهرة قائلا: ” هو أننا هزمنا الفكر الإسلامي الجميل والذي هزمه فكر جاهلي قبل الاسلام تم استنساخه مرة أخرى لما نحن عليه اليوم ” ، مشيرا إلى : ” أن هناك تناقض إنساني فالذي يخفي اسم زوجته أو اسم ابنته، يصلي في الصف الأول “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 24 دقيقة

أنا إسمي كان بالبنـد العريض😁😊

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