بالفيديو.. كاتب سعودي يكشف أسباب إخفاء اسم العروس في دعوات الزواج

نايف السالم(صدى):

تحدث الكاتب الصحفي كمال عبدالقادر عن ظاهرة إخفاء بعض العوائل اسم العروس في بطاقات دعوات الزواج .

وأكد ” عبدالقادر ” خلال برنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانا خليجية أن عدم ذكر اسم المرأة في كروت الدعوة ليس له علاقة بالدين ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( فاطمة بضعة مني ) ، فالرسول ذكر اسم ابنته ليس علي الملء بل أمام التاريخ ، والسيدة خديجة كان الرسول يتحدث عن حبها ويتفاخر بحبه لها أمام الجميع ، الآن يخجل الزوج أن يتحدث عن حبه لزوجته .

وكشف الكاتب الصحفي عن سبب تلك الظاهرة قائلا: ” هو أننا هزمنا الفكر الإسلامي الجميل والذي هزمه فكر جاهلي قبل الاسلام تم استنساخه مرة أخرى لما نحن عليه اليوم ” ، مشيرا إلى : ” أن هناك تناقض إنساني فالذي يخفي اسم زوجته أو اسم ابنته، يصلي في الصف الأول “.