بالفيديو.. كاميرا مراقبة تكشف تلاعب عمال النظافة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

إلتقطت كاميرا المراقبة بأحد شوارع الرياض، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح تلاعب عمال النظافة والمشرف المسؤول عنهم.

وأظهر ” الفيديو ” ، العمال يقومون تضليل وخداع للجميع، حيث أقدموا على جمع القمامة وتغيير حاوية النفايات واستبدالها بأخرى جديدة، وإعادة الحاوية القديمة، وألقوا بها أكياس القمامة، كما تركوا القمامة على الرصيف واستقلوا سيارتهم وغادروا المنطقة.

وعلقت ” أمانة منطقة الرياض ” ، على المقطع المتداول قائلة: ” إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم ” .