بالفيديو.. الحبيب يشخص مرض “ مجنون ليلى ” ويصفه بالمريض النفسي

عادل الحربي (صدى):

شخص استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، مرض “ مجنون ليلى ” حيث وصفه بالمريض النفسي.

وقال الحبيب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” حلقة اليوم على قناة روتانا خليجية، ” قيس ليلى” كان مريضًا نفسيًّا، وغالبًا ما كان مصابًا بمرض يسمى الاكتئاب العقلي.

وأضاف الحبيب : قيس ليلى كان مريضًا نفسيًّا، ولم يكن يدرك جنونه، وكلمة الجنون عند العرب قديمًا تعني السحر وليس المرض العقلي فقط.