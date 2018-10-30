بالفيديو.. الحبيب يشخص مرض “ مجنون ليلى ” ويصفه بالمريض النفسي
شخص استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، مرض “ مجنون ليلى ” حيث وصفه بالمريض النفسي.
وقال الحبيب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” حلقة اليوم على قناة روتانا خليجية، ” قيس ليلى” كان مريضًا نفسيًّا، وغالبًا ما كان مصابًا بمرض يسمى الاكتئاب العقلي.
وأضاف الحبيب : قيس ليلى كان مريضًا نفسيًّا، ولم يكن يدرك جنونه، وكلمة الجنون عند العرب قديمًا تعني السحر وليس المرض العقلي فقط.
استشاري الطب النفسي البروفيسور #طارق_الحبيب:
"قيس ليلى" كان مريضًا نفسيًّا، وغالبًا ما كان مصابًا بمرض يسمى (الاكتئاب العقلي)..@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/EaPJHzzW70
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 30, 2018
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