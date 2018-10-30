هل يمكن وضع فاتورة كهرباء باسم الوالد في البرنامج ؟..حساب المواطن يرد

عادل الحربي (صدى):

تفاعل حساب المواطن مع تساءل شاب بشأن إمكانية انضمامه إلى البرنامج والحصول على الدعم، علمًا بأنه لا يوجد لديه فاتورة كهرباء باسمه، مستفسرًا عن وضع فاتورة كهرباء باسم والده.

ورد حساب المواطن عبر تويتر قائلًا : بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى أقل من 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك.

وأضاف حساب المواطن قائلًا : وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.