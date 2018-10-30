الأمير ” خالد بن فيصل ” يشهد تخرج دفعة الفرد الأساسي الجديدة للسجون

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور/ خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وبحضور اللواء/ محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون اليوم الثلاثاء الموافق ٢١/٢/١٤٤٠هـ حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم (٣٢) للمديرية العامة للسجون وذلك في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، حيث بلغ عدد الخريجين (٥١٧) جندياً درسوا المناهج العسكرية، وتعلموا المهارات الأمنية الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رجال الأمن وذلك طيلة أربعة أشهرٍ.

تأتي هذه الدورة ضمن الخطة التطويرية الشاملة التي تسعى لها المديرية العامة للسجون والمتمثلة في تأهيل كوادر أمنية متخصصة تسهم في تعزيز العمل الأمني والارتقاء بنوعية البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء ونزيلات السجون.