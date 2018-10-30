الأرصاد تحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقتين

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيه متقدم لمنطقتين ” مكة المكرمة وعسير “.

وحذرت الهيئة من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح مثير للأتربة والغبار، مع تكون الضباب بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، النسبية على المرتفعات وتشمل الطرق السريعة.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أن الحالة ستنتهي في تمام الساعة 9:00غدًا الأربعاء.