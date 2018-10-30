بالفيديو.. باحثة اجتماعية تكشف عن متاجرة الأباء بأبنائهم في هذا المجال
أكدت باحثة اجتماعية أن هناك أهالي تتاجر بأبنائها للمشاركة في الإعلانات من أجل الأموال.
وأوضحت المختصة شهد العسكر خلال برنامج ” تم ” المذاع على القناة السعودية اليوم الثلاثاء: ” أبناء في عمر الزهور 6 سنوات و10 سنوات يضحوا بهم أسرهم ويخرجوهم للمشاركة في الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلب الأموال ”
وأضافت ” العسكر ” أنه لاينقصنا التوعية لكن ينقصنا التطبيق ” ، مشيرة إلى أن المجتمع بأكمله يعلم أثار وسائل التواصل الاجتماعي ، والأسرة غير قادرة على ءن تنفذ مبدأ تنفيذ القرار ، كما أن نسبة الطلاق انتشرت بسبب المقارنات .
شهد العسكر: هناك أهالي تتاجر بأبنائها للأسف، وكثرة الطلاق لدخول المقارنات. #تم_والتفكك_الأسري_الجديد pic.twitter.com/z2m2O5Leig
— برنامج #تم (@TammTalkShow) October 30, 2018
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