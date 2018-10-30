بالفيديو.. باحثة اجتماعية تكشف عن متاجرة الأباء بأبنائهم في هذا المجال

علي القحطاني (صدى):

أكدت باحثة اجتماعية أن هناك أهالي تتاجر بأبنائها للمشاركة في الإعلانات من أجل الأموال.

وأوضحت المختصة شهد العسكر خلال برنامج ” تم ” المذاع على القناة السعودية اليوم الثلاثاء: ” أبناء في عمر الزهور 6 سنوات و10 سنوات يضحوا بهم أسرهم ويخرجوهم للمشاركة في الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلب الأموال ”

وأضافت ” العسكر ” أنه لاينقصنا التوعية لكن ينقصنا التطبيق ” ، مشيرة إلى أن المجتمع بأكمله يعلم أثار وسائل التواصل الاجتماعي ، والأسرة غير قادرة على ءن تنفذ مبدأ تنفيذ القرار ، كما أن نسبة الطلاق انتشرت بسبب المقارنات .