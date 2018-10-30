نجاح أول عملية إصلاح ” فتق إربي ” بالمنظار في القريات

تركية البدر(صدى):

بدأت صحة القريات بإستخدام “المنظار الجراحي” لتصحيح الفتاق و تمثل ذلك ًفي إجراء أول عملية جراحية بواسطة المنظار لتصحيح ” فتق إربي ” مزدوج لمريض يبلغ من العمر 70 عاماً .

وأوضح الطبيب المعالج :

أن المريض سبعيني كان يعاني من فتق إربي، وشّخصت الحالة من قبل الفريق الطبي الذي قرر ضرورة التدخل الجراحي.

وأجريت العملية بالمنظار، حيث قاموا بتصحيح الفتق الأربي الأيمن و الإيسر للمريض بواسطة المنظار بدلاً من الجراحة التقليدية .

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وتم نقل المريض لقسم التنويم وهو بصحة جيدة.

يذكر أن قسم الجراحة بالمستشفى حالياً يجري عمليات متقدمة

بالمنظار، من خلال نخبة من استشاريي جراحة المناظير،

مثل عمليات (إزالة الزائدة الدودية الملتهبة

، إزالة المرارة ، تصحيح جميع أنواع الفتاق مثل الفتاق الإربي ، الفتاق السري ، الفتاق الجراحي ، جراحات السمنة.

وقد واصلت “صحة القريات” الدعم والإهتمام المستمر لكل ما هو حديث في سبيل تطوير المستشفى