ميغان ماركل تجبر زوجها على توقيع ” عقد حمل “
أجبرت ميغان ماركل زوجها السابق تريفور إنغلسون على التوقيع على عقد حمل يضمن لها التكفل بمصاريف مدرب شخصي وخبير تغذية أثناء وبعد الحمل، وفقًا لتصريحات مصدر مقرب من دوقة ساسكس.
وأوضح المصدر أن ميغان آنذاك، كانت قلقة جدًا على مظهرها، خاصًة أنها كانت على مشارف نجاح كبير بعد مشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية.
وتابع أن ميغان كانت ترغب دائمًا في أن تعامل كأميرة؛ لذلك كان تركيزها الرئيسي على الصحة والوزن، مؤكدًا شعبية عقود الحمل في الولايات المتحدة، لاسيما في مسقط رأس دوقة ساسكس بولاية لوس أنجلوس، والتي تهدف إلى تغطية المسؤوليات الأبوية بعد الولادة، مثل تقسيم الواجبات المنزلية ورعاية الأطفال.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من كشف حمل دوقة ساسكس من زوجها الحالي ولي العهد البريطاني الأمير هاري، وانتظار طفلهم الأول في ربيع عام 2019.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني كانت متزوجه طيب والثاني ايش دخله في العقد لا يكون وقع عنه وعن من يعقبه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57309 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه ,,
,, استغفر الله ,,
,, ايش دخل زوجها السابق في حملها اللاحق من زوجها الابله الفاسق ……….؟
,, يعني واحد يزرع والثاني يحصد ………..؟
,, ماني فاهم موضوعهم هاالخواجات ,,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذي دوقه اسم على مسمى
أبو محمد[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه ركز ياابو محمد القصة قديمة تقولك : وكانت ميغان أنذاك– يعني يحكو على زواجها الأول
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4457 ] نشر منذ 2 ساعتين
فهمت شي ثاني اهي حملها سليم بس طليقها يمكن عنده زي الشركة شي من ها القبيل وتبي تعمل معه عقد وعندهم عقود للحوامل يوفرون حارس شخصي وأخصائي تغذيه وكذا عاد مدري واشلون أفسرها 🙂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4457 ] نشر منذ 1 ساعة
وكمان كلام الاخ ابو محمد بدون فيس صحيح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33753 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وهو ايش دخله يطلقها ويزيد يصرف عليها ما صدق الله فكه منها تعود بكروشها. تساحب