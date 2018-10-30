ميغان ماركل تجبر زوجها على توقيع ” عقد حمل “

واشنطن(صدى):

أجبرت ميغان ماركل زوجها السابق تريفور إنغلسون على التوقيع على عقد حمل يضمن لها التكفل بمصاريف مدرب شخصي وخبير تغذية أثناء وبعد الحمل، وفقًا لتصريحات مصدر مقرب من دوقة ساسكس.

وأوضح المصدر أن ميغان آنذاك، كانت قلقة جدًا على مظهرها، خاصًة أنها كانت على مشارف نجاح كبير بعد مشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية.

وتابع أن ميغان كانت ترغب دائمًا في أن تعامل كأميرة؛ لذلك كان تركيزها الرئيسي على الصحة والوزن، مؤكدًا شعبية عقود الحمل في الولايات المتحدة، لاسيما في مسقط رأس دوقة ساسكس بولاية لوس أنجلوس، والتي تهدف إلى تغطية المسؤوليات الأبوية بعد الولادة، مثل تقسيم الواجبات المنزلية ورعاية الأطفال.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من كشف حمل دوقة ساسكس من زوجها الحالي ولي العهد البريطاني الأمير هاري، وانتظار طفلهم الأول في ربيع عام 2019.